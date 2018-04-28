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O haberin ardından | Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmeni istifa etmiş

"Erdoğan hangi isimleri Gül'e yolladı" haberi, kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı

28 Nisan 2018 10:15

HaberTürk'ün internet sitesinde yer alan ve kısa süre sonra yayından kaldırılan "Abdullah Gül'ü aday olmaması konusunda ikna etmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı görevlendirdiği" haberi sebebiyle, internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya'nın görevden alındığı iddia edildi. T24'ün ulaştığı HaberTürk internet sitesi ise, Erkaya'nın istifa ettiğini aktardı.   

Habertürk'ün internet sitesinde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü aday olmaması konusunda ikna etmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Genelkurmay Başkanı Akar'ı görevlendirdiği iddia edilmişti.

TIKLAYIN: Habertürk yayından kaldırdı: "Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı" iddiası

"Erdoğan hangi isimleri Gül'e yolladı" başlığı ile yayımlanan haber, kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı.

Barış Erkaya Şubat 2017'de Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmenliği görevine Gülin Çeliker'in ayrılması üzerine getirilmişti.

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