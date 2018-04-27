Habertürk yayından kaldırdı: "Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürüldü.

Habertürk'ün iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdi.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.

İlerleyen saatlerde Habertürk'ün konuya ilişkin haberini yayından kaldırdığı, habere dair sosyal medya paylaşımlarını ise sildiği bildirildi. Haber ve habere dair sosyal medya paylaşımı şöyleydi:

Öte yandan Türkiye'nin çok okunan haber portallarından Mynet'in Habertürk'e atıf yaptığı ilgili haberin halen yayında olduğu görülüyor.