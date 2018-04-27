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Habertürk yayından kaldırdı: "Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı" iddiası

Gül, Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak aday olarak çıkacağı ileri sürülmüştü

27 Nisan 2018 12:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürüldü.

Habertürk'ün iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdi.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.

İlerleyen saatlerde Habertürk'ün konuya ilişkin haberini yayından kaldırdığı, habere dair sosyal medya paylaşımlarını ise sildiği bildirildi. Haber ve habere dair sosyal medya paylaşımı şöyleydi:

Öte yandan Türkiye'nin çok okunan haber portallarından Mynet'in Habertürk'e atıf yaptığı ilgili haberin halen yayında olduğu görülüyor.

Mynet'in konuya ilişkin haberi

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