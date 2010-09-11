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O güzel ve zengin bir kadın, ama çok yalnız

Hollywood’un ünlü ismi Angelina Jolie, önceki akşam katıldığı bir canlı yayında ‘yalnızlıktan’ yakındı.

11 Eylül 2010 03:00

T24- O dünyanın en güzel ve en zengin kadınlarından ama bir tek arkadaşı, derdini anlatacağı bir dostu yok! Hollywood’un ünlü ismi Angelina Jolie, önceki akşam katıldığı bir canlı yayında ‘yalnızlıktan’ yakındı.

Sel felaketinden etkilenen Pakistan halkına yardım etmek için bölgede bulunan BM iyiniyet elçisi Jolie, CNN’den Sanjay Gupta’nın sorularını yanıtladı.


Gupta, iş yoğunluğunun yanı sıra dünyanın pek çok bölgesine gidip yardım faaliyetlerinde bulunan Jolie’ye, “Zor olmalı, bunları kimlerle paylaşıp rahatlıyorsunuz” diye sordu. Jolie ise “Sıkıntılarımı anlatabileceğim çok fazla arkadaşım yok. Konuşabileceğim tek kişi, tek arkadaşım Brad, ona anlatıyorum” dedi.


Çocuklarıyla da konuşabildiğini söyleyen Jolie, “Çeşitli yardım faaliyetlerine katılmak için onlardan ayrı kalıyorum ama çocuklar beni anlıyor. Hatta buraya getirdiğimiz malzemeleri paketlerken bana yardım ettiler. Onlar da ne yaptığımızın farkında” diye konuştu.

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