O güncelleme Samsung Galaxy S3 için kullanılamayacak

Koreli teknoloji devi Samsung'un tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran akıllı telefonu olarak bilinen Samsung Galaxy S3, kullandığı Android yazılımının "Android 4.4 KitKat" sürümü olan güncellemeden faydalanamayacak.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce Arabistan resmi sayfasından bizzat verdiği haber yalanladı. Sammobile isimli, Samsung’a yakınlığıyla tanınan internet sitesinin haberinde, Türkiye'de de satılan uluslararası sürümü Android 4.4 KitKat güncellemesini Galaxy S3'ün kullanamayacağı belirtildi.

Donanım Günlüğü'nin haberine göre ise, Samsung Galaxy S3'ün Amerika’da pazarlanan LTE versiyonu ise orjinal KitKat’dan faydalanabilenecek. Bunun sebebi olarak ise uluslararası S3'ün çok daha fazla işlemci gücüne sahip olmasına karşın, 1 GB RAM’i bulunması gösteriliyor. Her ne kadar KitKat sadece 512 MB talep etse de, TouchWiz arayüzünün bellekte çok yer tutması bazı teknik sıkıntılar yaratıyor.

Samsung’un diğer bir efsanevi telefonu Note 2 içinse güncelleme dağıtılmaya başlandı.