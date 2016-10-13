O görüntüye üniversiteden açıklama: Basın ve sosyal medya tek adam algısı yaratmaya çalışıyor

Gümüşhane Üniversitesi, internet sitesindeki 10 kişilik yönetim kurulu listesinin sekizinde Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın fotoğrafı olmasına yönelik yaptığı açıklamada, ulusal basın ve sosyal medyanın tek adam algısı yaratmaya çalıştığını belirtildi.

Sloganı "Gelişen ve Geliştiren Üniversite" olan Gümüşhane Üniversitesi'nde bu durum sosyal medyada çalkalanınca Günaydın'ın fotoğrafı siteden kaldırılırken yönetim kurulu listesindeki sekiz farklı yerdeki ismi durmaya devam etti.

Gümüşhane Üniversitesi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sosyal medya ortamında yapılan paylaşımlara bağlı olarak çeşitli ulusal ve yerel medya kuruluşlarında Gümüşhane Üniversitesi ile ilgili olmak üzere, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yayınlanmakta olduğu gözlenmektedir.

"Tek adam algısı yaratılmaya çalışılmaktadır"

Gerçeği çarpıtan art niyetli paylaşımlara bağlı olarak sosyal medyada yer alan bir kısım yazışmanın ulusal ve yerel basında haber yapılması gerekçesiyle Gümüşhane Üniversitesi yönetim kurulu listesindeki Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın mevcut yönetim kurulu üyelikleri gündeme getirilmekte ve üniversitede “tek adam” algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

2547 Sayılı kanunun 15. maddesinde Üniversitelerin Yönetim Kurullarının nasıl oluşturulacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, Üniversite Yönetim Kurulumuz, Rektör Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN'ın başkanlığında fakülte dekanları ile senatoca seçilen “profesör” unvanındaki temsilcilerden oluşmaktadır. Fakülte dekanları ise Rektörün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile profesör olan öğretim üyeleri arasından atanmaktadır.

Bilindiği gibi 15 Temmuzda Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kapsamında Türkiye’deki bütün dekanlar görevlerinden istifa etmiştir. Bu nedenle bütün üniversitelerde olduğu gibi, Gümüşhane Üniversitesinde de yeni dekanlar atanıncaya kadar Rektör Prof. Dr. GÜNAYDIN bütün dekanlıklara vekâlet etmek durumunda kalmıştır. 29/09/2016 tarihi itibarıyla Yüksek Öğretim Kuruluna yeni dekan teklifleri yapılmış ve iki yeni dekan ataması 12/10/2016 tarihi itibarıyla üniversitemize bildirilmiştir.

Tüm Türkiye’yi ilgilendiren olağanüstü şartlar kapsamında dekanlıklara vekâlet etmek zorunda kalması nedeniyle Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın ismi üniversite yönetim kurulunun farklı üyeliklerinde yer almıştır. Bu durum, sosyal medyada art niyetli girişimlerle çarpıtılmış ve bazı yerel ve ulusal medya organlarında haber olmuştur. Sosyal medyada yer alan paylaşımların gündem oluşturduğu gerekçesiyle yapılan haberlerle, kuruluşundan bugüne kısıtlı imkânlar ve zor coğrafi şartlarda yaklaşık 50 bin nüfuslu bir şehirde 19 bini aşkın öğrenciye yükseköğretim imkanı sunan bir kuruma yapılan bu haksızlığı Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun takdirine arz ederiz."