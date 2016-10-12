Gümüşhane Üniversitesi'nde 'tek kişilik dev kadro'!

Gümüşhane Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan üniversitenin yönetim kurulunu gösteren sayfada yapılan yanlışlık sosyal medyada en çok konuşalan konulardan birisi oldu.

'Yönetim Kurulu' sayfasındaki görev dağılımına göre Rektör, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, İİBF Dekanlığı, Turizm Fakültesi Dekanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve İletişim Fakültesi Dekanlığı koltuklarında Prof. Dr. İhsan Günaydın var.