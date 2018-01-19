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O GÖRÜNTÜLERDEKİ GENÇ KIZ "KAÇIRILMADIM" DEDİ

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Levent 'te ağabeyleri tarafından güpegündüz zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki Esra G

19 Ocak 2018 17:58


 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Levent \'te ağabeyleri tarafından güpegündüz zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki Esra G., Sultangazi ilçesinde bir evde bulundu. Ağabeylerinden şikayetçi olmayan, ancak ailesinin yanında dönmek istemeyen genç kızın Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Levent, Büyükdere Caddesi üzerinde bir AVM\'nin önünde meydana gelen olayda bir genç kızın zorla otomobile  bindirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçmişti. Yapılan inceleme sonucu genç kızın otomobile bindirilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DAHA ÖNCE JANDARMA İFADE ALMIŞ
Polis yaptığı çalışmada Esra G. adlı genç kızın Adıyaman\'ın Sincik ilçesinden 14 Ocak 2018 tarihinde ayrıldığını ailesininde arkasından kayıp müracaatında bulunduğunu tespit etti. Genç kızın içinde bulunduğu otobüsün Bolu Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir gün sonra durdurulduğu ve Esra G.\'nin ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesinde kaybolmadığını, kendi iradesiyle ayrıldığını söyleyen Esra G.\'nin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AĞABEYLERİ TUZAK KURMUŞLAR
Bu olayın ardından Esra G.\'nin sosyal medyadaki arkadaşlarından İstanbul\'a geldiğini öğrenen Ağabeyleri Mesut G. ile Mehmet G.\'nin peşinden geldikleri kardeşinin izini Levent\'te buldukları öğrenildi. Yine genç kızın sosyal medya arkadaşlarından birinin ismini kullanarak yeni bir hesap oluşturan ağabeylerin, kızkardeşleriyle irtibata geçtikleri ve sözde buluşma verdikleri öğrenildi. Buluşma yerine arkadaşı ile buluşacağını sanarak gelen Esra G.\'nin karşısında ağabeylerini görünce yürüyerek uzaklaşmaya çalıştığı ancak bir araca bindirildiği tespit edildi.

GENÇ KIZIN İZİ SULTANGAZİ İLÇESİNDE BULUNDU
Polis önceki gün yaptığı baskında Sultangazi ilçesinde gitti bir evde genç kızı buldu. Polislere ağabeylerinden şikayetçi olmadığını söyleyen Esra G. \"Onlar beni kaçırmadı. Ancak ailemin yanına dönmek istemiyorum.\" şeklinde ifade verdi. Bunun üzerine genç kızın ağabeyleri hakkında işlem yapılmazken evden alınan Esra G. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile içi şiddet birimi polislerine teslim edildi. Genç kızın bir kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Genç kızın araca bindirilmesi
-Aracın gidişi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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