'O golü kaçırdığıma babam bile inanamadı'

Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın uzatma dakikalarında boş kaleye golü atamayan Gaziantepsporlu Erdem Şen, o anları anlattı.

Beşiktaş, Ankara'da Gaziantepspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp verdi.

Maçın en çok konuşulan konusu ise Gaziantepsporlu Erdem Şen'in 90+5'te boş kaleye kaçırması oldu.

Erdem Şen, maç sonrası yaptığı açıklamada o anları şöyle anlattı:

"Pozisyondan sonra her şeyi diyebiliriz. Top sert geldi, uzaktan geldim, koştum, yoruldum... Topun geleceğini bekledim ama sert geleceğini beklemedim. Ayağımı yumuşattım ama olmadı. İnanamadım. Babam bile inanamadı. Galip gelseydik iyi olacaktı. İlk yarı bizim açımızdan iyi geçti. Tempoya ayak uydurduk. Pas yaptık, ayağımızda top tuttuk. İkinci yarı baskı yedik. Bekliyorduk. İyi savuma yaptık. Galip gelemedik, sağlık olsun" dedi.