O general Genelkurmay Başkanı'nı Fethullah Gülen'le görüştürmek istediği iddasını reddetti

Darbe girişimi sırasında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ‘’Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim’’ diyen Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, suçlamaları reddetti. ‘’Gülen’i tanımam’’ dedi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre Evrim, kendisinin de 3 silahlı şahıs tarafından rehin tutulduğunu öne sürerek, “İstediklerini yapmak dışında başka bir çarem yoktu. O gece Akın paşayı sol ayağının topuğundan vurdular'' dedi.

"Akın Öztürk'ün talimat verdiğini görmedim"

‘'Hava Kuvvetleri komutanı aradı, ikimizin de can güvenliği olmadığını söyledim. 80 kişilik bir grup bizi teslim aldı. Yurtta sulh Konseyi'nin adını TV'de duydum. Akın Öztürk'ün herhangi bir talimat verdiğini de görmedim. Paşanın damadı Hakan Karakuş, Diyarbakır'dan gelen pilotlar ile birlikteydi. FETÖ/PDY ile kesinlikle bir bağlantım yok'' dedi ve şunları söyledi:

“O gün beni 3 silahlı şahıs rehin aldı. Saat 01.30 sıralarında karargahtaki odama yanımda bulunan 3 kişi ile birlikte geçtim. Bu şahıslar 2. Başkan Yaşar General, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve şu anda ismini hatırlamadığım üst düzey rütbesinde komutanları aldıklarını söylediler ve Genelkurmay Başkanını benim odama getirdiler. Beni makam odasından çıkardılar. Genelkurmay başkanının yüz kısmında hafif kızarıklık vardı. Karargah içerisinde silahlı kişiler çok fazla sayıda vardı. İstediklerini yapmak dışında başka bir çaremiz bulunmamaktaydı” dedi.

"Akın Öztürk topuğundan vuruldu"

Akın Öztürk de darbeciler tarafından etrafı sarılı biçimde Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu odaya getirildi. Sabah 9.00 sıralarında Genelkurmay Başkanını helikopter ile götürdüler. Genelkurmay Başkanını çıkardıktan sonra Akın Paşa'yı da odadan çıkardılar. Hatta Akın Paşa sol ayağının topuk kısmında mermi isabet ettiğinden yaralanma olduğunu söyledi. Öztürk'ün herhangi bir talimat verdiğini görmedim.

"Albay Özçetin, 'PKK'ya harekat yapılacak' dedi"

15 Temmuz tarihinde Harekat Komutanım albay Ahmet Özçetin tarafından gece saatlerinde PKK'ya yönelik iç güvenlik harekatı yapılacağını, uçakların hazırlanması gerektiğini, Diyarbakır'dan uçakların üssümüze geleceğini söyledi. Bizde böyle rutin uygulamalar olduğu için bu durumu sorgulamadım ve uçakların hazırlanması emrini saat 14.00 sıralarında Bakım Komutanı Binbaşı Ersin Eryiğit'e verdim.

"Filonun bulunduğu yerde sivil giyimli birkaç şahıs gördüm"

Akşam 19.00 sıralarında ben üste, bulunduğum sırada uçakların hazır olup olmadığına bakmak amacıyla dışarı çıktığımda rutinin dışında bir hareketlenme olduğu, 141. Filonun bulunduğu yerde sivil giyimli birkaç şahsın olduğunu gördüm. Diyarbakır'ın uçak ve pilotlarının da filoda olduğunu gördüm. Sonra uçaklar havalanmaya başladı. TV'lerden Ankara ve İstanbul'daki olayları izlerince bir sıkıntı olduğunu anladım ve 141. Filoya 22-23.00 gibi gittiğim sırada bir anda etrafımda sivil ve resmi kıyafetli silahlı askerler sardı. Harekat merkezi 143. Filo gazinosuydu. Eylemleri buradan yönetiyorlardı.

"Abidin Ünal'a can güvenliğimiz olmadığını söyledim"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal beni cep telefonumdan aradı, Ankara'da neler olduğunu sordu. Ben de Akıncılar üssünden kalktığını, benim ve kendisinin can güvenliği olmadığını söyledim. Yakalanan üst düzey komutanlar üsse getiriliyordu.

"Akın Öztürk de, Hulusi Akar'la birlikte etrafı sarılı şekilde getirdiler"

Yanımda bulunan şahıslar 2. Başkan olan Yaşar General'in olduğunu, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanını aldıklarını söylediler ve Genelkurmay Başkanı'nı benim odama getirdiler. Yanında kendi koruma ekibi ile tanımadığım başka şahıslar vardı. İstediklerini yapmak dışında başka bir çaremiz bulunmamaktaydı. Akın Öztürk'ü de Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu odaya etrafı sarılı şekilde getirdiler.

"Yurtta Sulh Konseyi'nden ilk defa TRT'de haberim oldu"

Yurtta Sulh Konseyi'nin kimler tarafından, nasıl, ne zaman ve hangi amaçla kurulduğu bilmiyorum. İlk defa TRT'de olay günü bu konseyden haberim oldu. Olay zaman dilimi içerisinde herhangi bir uçak silah veya başka bir mühimmat kullanmadım. Vatandaşların üsse geldiğinden haberim olmadı. Bu nedenle bunların nasıl ve ne şekilde öldüklerini bilmiyorum. Üssü ele geçiren grubun nizamiye kapısında elemanları vardı. Bunların ateş etmiş olabileceğini düşünüyorum.

"Gülen'i tanımam, dersanelerine, evlerine gitmedim"

FETÖ/PDY ile kesinlikle bir bağlantım bulunmamaktadır. Fetullah Gülen'i veya başka bir örgüt yöneticisini tanımamaktayım. Bunların işletmiş olduğu dershanelere gitmedim, yurtlarında kalmadım, evlerine gitmedim, bunlarla ilgili haberleri basın ve bize iletilen istihbarat bilgilerinden biliyorum. 1984 yılında Harp Okuluna girdiğim sırda ailem Ödemiş'te ikamet etmekteydi. Ben sınavlara İstanbul'da girdim. Ailem halen Ödemiş'te ikamet etmektedir. Benim kesinlikle böyle bir örgüt ile bağım bulunmamaktadır. Üssü ele geçiren grup ile anlaşılması üzerine askeri savcılık ile birlikte gelen kuvvetler beni de teslim aldılar. Suçlamaları kabul etmiyorum”