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O gemi tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti

  Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Taner YENER İSTANBUL (DHA) ROMANYA  Deniz Kuvvetlerine bağlı  80 yıllık askeri eğitim gemisi,  Akdeniz'de  tamamlanan  eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti

18 Eylül 2018 19:53

 

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Taner YENER İSTANBUL (DHA) ROMANYA  Deniz Kuvvetlerine bağlı  80 yıllık askeri eğitim gemisi,  Akdeniz\'de  tamamlanan  eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken sahilde bulunan vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Romanya Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı eğitim gemisi \'Nava Scoala Mircea\' 15.30 sıralarında  Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan \'Nava Scoala Mircea\'\'nın güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler geminin ön kısmına geçip fotoğraf çektirdiler.

1938 yılında Almanya\'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin  geçişi sırasından sahilde bulunan vatandaşlar da cep telefonları görüntüledi.  Yaklaşık Boğaz\'a girdikten 1 saat sonra  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçen gemi Karadenize doğru yol aldı.

(FOTOĞRAF)

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