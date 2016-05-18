O fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı; Türkeş, Bahçeli'ye "Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız?" diye sormuş

MHP yönetiminin kararına uymayarak geçen dönem seçim hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini alan ve ardından MHP’den AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında dün gece yapılan dokunulmazlık oylamalarında samimi görüntüler yaşandı. MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Tuğrul Türkeş'in o esnada Devlet Bahçeli'ye "Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız?" diye sorduğunu söyledi.

Dün 8 ay sonra ilk kez bir araya geldikleri görülen ikilinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta, Türkeş MHP liderine gülerek eğiliyor ve eline dokunuyor. Bu harekete Devlet Bahçeli'nin de içten gülerek yanıt verdiği görülüyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Devlet Bahçeli'ye yakın isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, o fotoğrafı yorumladı. "İnsani ve medeni bir tavırdan ibarettir" diyen Yalçın, anlam yüklenmemesini, Türkeş'in hal hatır sorduğunu söyledi. "Ne olursa olsun geçmişte yakın diyalogları var" diyen Yalçın, Türkeş'in "Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız" sorusunun gülüşmelere neden olduğunu aktardı.