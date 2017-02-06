O fotoğrafın hikayesi: Siz benim benzerimsiniz galiba

Birbirlerine olan benzerlikleri sosyal medyada gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin uçakta karşılaşınca tanışıp eski bakan Hüseyin Çelik'e fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Bilgili'yi görünce "Siz benim benzerimsiniz galiba" diyerek tanıştı. Uçak indikten sonra Sabiha Gökçen Havaalanı’nın VIP aracına bindiler. Araçta eski bakan Çelik de vardı. İki benzerin fotoğrafını çekmek isteyenler olunca Kılıçdaroğlu, "Hüseyin Bey çeksin" dedi. Eski Bakan Çelik, işte bu fotoğrafı çekti.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan '‘Bölücüler hayır diyor, sen de hayır diyorsun, demek ki sen de bölücüsün’ mantığı' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Siz benim benzerimsiniz galiba" dedi Kemal Bey

Birkaç ay önce ortaya çıkmıştı bu benzerlik hikâyesi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na o kadar çok benziyordu ki...

Görenler şaşkınlığa düşüyordu.

*

Aylar önce bu konu epey muhabbet konusu oldu âlemlerde.

Tam unutulmuştu ki...

Geçen gün şöyle bir olay gerçekleşti:

*

Ahmet Emre Bilgili, Ankara’dan İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindi.

Uçağın en önünün bir arkasındaki koltuğa oturdu.

Uçağa bir heyet girdi, Bilgili kafasını kaldırdı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile göz göze geldi.

Kısa bir süre bakışma...

Ardından Kemal Bey, Bilgili’ye...

“Siz benim benzerimsiniz galiba”dedi.

Bilgili de “Evet, ben oyum” diye karşılık verdi.

Selamlaşıp el sıkıştılar.

Kısa ve samimi bir sohbet çevirdiler.

*

Uçak indikten sonra Sabiha Gökçen Havaalanı’nın VIP aracına bindiler.

Araçta eski bakanlardan Hüseyin Çelik de vardı.

İki benzerin fotoğrafını çekmek isteyenler olunca Kemal Bey, “Hüseyin Bey çeksin” dedi.

Ve Ahmet Emre Bilgili’nin telefonuyla Hüseyin Çelik, işte bu fotoğrafı çekti.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, çekilen fotoğrafa bakıp...

“Benziyoruz ama ben daha şişman görünüyorum” dedi.

*

Araçtan indiler.

Sabiha Gökçen’in VIP Salonu’na doğru yürüdüler.

Orada Kemal Bey’i karşılamak için bekleyenlerin bazıları Kemal Bey yerine Ahmet Emre Bilgili’ye doğru yönelince...

Ahmet Emre Bilgili nazikçe müsaade isteyerek salonun kuytu bir yerine doğru çekildi.

*

Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine!