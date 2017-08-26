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O fotoğrafın ardından Murat Başoğlu'na 1 milyon liralık bir tazminat davası daha!

Selçuk Kabadayı, eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya 2 milyon liralık tazminat davası açmıştı

26 Ağustos 2017 01:51

Sunucu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum’da öpüşürken görüntülenmesinin ardından Selçuk Kabadayı, eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya 2 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Selçuk Kabadayı, eşinin Murat Başoğlu’yla kendisini aldatarak evlilik birliğini temelden sarstığı gerekçesiyle Murat Başoğlu’na da 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Avukat Handan Yazıcıoğlu dava hakkında şu bilgiyi paylaştı: “Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebiyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davamızı Anadolu Mahkemesi’nde açmış bulunmaktayız. Delillerimiz içinde yeni görüntülerde mevcut.

 

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