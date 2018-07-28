HaberTürk yazarı Sevilay Yılman AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bedelli yapacak olanların bir kısmı, az da olsa hatıra olarak askerlik yapmak istiyor" sözlerine tepki gösterdi. Yılman, "O fotoğrafa ödenecek paraya acıyorum" diyerek "Sırf askerden hatıraları olsun diye böyle bir hayal peşinde olanların hatırına bu zorunlu eğitim için devletin para harcamasının mantıklı ve makul olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Yılam bugünkü (28 Temmuz 2018) yazısında bedelli askerliğe yönelik olarak şunları kaydetti:

Çok açık söylüyorum; ben bu bedellilere 21 gün verilmesi düşünülen temel eğitim işine karşıyım!

Sağolsun Devlet Bahçeli… Kıssadan hisse gibiydi aslında şu sözleri; “28 günde yaylalar türküsünü dahi söylemeyi öğrenemeyecek adamlara bu eğitimi vermenin hiçbir anlamı yok!”

Ama gelin görün ki bir türlü vazgeçilmiyor bu işten. Hoş süre 28 günden, 21 güne düşürüldü. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o konudaki gerekçeyi şu ifadelerle açıklamıştı:

“Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız"

Türlü açıklamalar okuyoruz bu işin sebebi olarak ancak en enteresan çıkış önceki gün Habertürk TV’de Kübra Par’a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

21 güne indirilen bedelli askerlik temel eğitiminin neden gerekli olduğunu ifade eden Turan; “Bedelli yapacak olanların bir kısmı, az da olsa hatıra olarak askerlik yapmak istiyor” dedi.

Vallahi saçımı başımı yoldum bu açıklamaya.

Yani bu temel eğitimin tek nedeni uzun dönem askerlikten yırtmak isteyip de 15 bin TL veren ancak eşine, dostuna, arkadaşına, çoluğuna çocuğuna bir kare fotoğrafı gösterip; “Ben de askerlik yaptım!” diyebilmek isteyen bir kesim için mi?

Kim bu istek peşinde olanlar bilmiyorum ama sırf askerden hatıraları olsun diye böyle bir hayal peşinde olanların hatırına bu zorunlu eğitim için devletin para harcamasının mantıklı ve makul olduğunu düşünmüyorum.

Ve kimilerinin istediği gibi bir kare fotoğraf hatırına üniforma ve postala ödenecek o paraya acıyorum!