O fotoğraf için 'özür' ziyareti yapılacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ankara’da düzenlediği toplantıda çekilen fotoğrafta önü kapatıldığından dolayı gözükmeyen Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu'na özür ziyaretinde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

"Kadının iş hayatındaki yeri" eleştirilerine neden olan fotoğrafta, Şapoğlu’nun hemen önünde yer alanlardan biri de Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis’ti. Dünya gazetesinden Sercan Akıncı’nın haberine göre, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Bitlis, yapılan hatanın hemen ardından Şapoğlu’na özür telefonu ederek, üzüntüsünü ifade etti. Bitlis, Şapoğlu ile birlikte bütün kadınlardan özür dilediğini belirtirken, Şapoğlu'nun da araması nedeniyle Bitlis’e teşekkür ettiği aktarıldı.

İKMİB Yönetimi telefon konuşmasını yeterli bulmayarak özür ziyareti düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. İKMİB Başkanı Murat Akyüz, “Fotoğrafın ardından Ahmet Bey üzüntülerini dile getirdi. Biz de hediyemizi alıp, Ebru Şapoğlu’na yakın bir zamanda özür ziyaretine gideceğiz” diye konuştu.