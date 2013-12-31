'O fotoğraf fotomontaj' diyenlere AA'dan suç duyurusu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki toplu açılış törenine ilişkin AA'nın abonelerine servis ettiği fotoğrafların, çeşitli platformlarda "fotomontaj" olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar hakkında hukuksal süreci başlattı.

Özellikle sosyal medya üzerinde 'fotomontaj' iddialarına yer veren 39 kullanıcı hakkında, "AA'nın şeref ve haysiyetini incitici, onur ve saygınlığını zedeleyici, marka değerine zarar verici" yorum ve değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, tespit edilen 39 kullanıcının, AA'nın adını açıkça zikredip, Ajans fotoğrafına ilişkin somut bir olgu isnadında bulundukları belirtilerek, şüphelilerin kullandıkları ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesindeki "hakaret" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda cezanın 1/3 oranında artırılacağının da TCK'da öngörüldüğü hatırlatıldı.

Şüphelilerin ifadeleriyle Twitter adresinde kendilerini takip edenler nezdinde AA'nın şeref ve haysiyetinin zedelendiği vurgulanan dilekçede, sosyal medyada Ajansa karşı düşmanlık geliştirilmeye çalışıldığı da ifade edildi. Dilekçede, bu nedenle sosyal medyadaki ifadelerde "kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda da gerekli tahkikatın yapılması istendi.

İddialara yer vererek fotoğrafı kullanan internet siteleri ile ilgili de hukuki işlem başlatan AA Genel Müdürlüğü, suç duyurusunun ardından kişilik haklarına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası da açmaya hazırlanıyor.

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