"O film Yılmaz Güney’in ‘Yol’u değil"

Yılmaz Güney'in yönetmenliğindeki ‘Yol’ filminin 35 yıl aradan sonra İsviçreli yapımcı tarafından yeni kurgusuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken Güney'in kızı Elif Güney Pütün, yeni filmin, eskisini yansıtmadığını söyledi.

NTV'nin haberine göre, geçen ay vefat eden Tarık Akan’ın başrol oynadığı bir Yılmaz Güney yapımı olan ‘Yol’ filmi yeni kurgusuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1982’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne değer bulunan ‘Yol’ filmi, 35 yıl sonra bugünlerde yeniden kurgulanıyor.

2017'de vizyona girecek

İsviçreli yapımcı Donat F. Keusch, kullanılmayan ama uzun süre konuşulan yeni sahnelerle filmi izleyicinin beğenisine sunacak. Yapımcının 2017’de gösterime hazır hale getireceği ve Berlin ya da Cannes film festivallerinden birinde göstermek istediği ‘Yol - Yönetmenin Kurgusu’na ilk tepki Yılmaz Güney’in kızı Elif Güney Pütün’den geldi.

Pütün, "Seneler önce Donat Keusch bana ‘Yol’ filmini restore etme projesinden bahsetmişti.Yapılması gereken de buydu."

"Yılmaz Güney'in 'Yol'u değil"

"Sonra filmin, Yılmaz Güney’in montajda kestiği bölümleri tekrar eklenerek yeniden kurgulanması söz konusu oldu. İlk taslağı gördüm ve tasvip etmediğimi açıkça belirttim. Çünkü o ‘Yol’, Yılmaz Güney’in ‘Yol’u değil…" diyerek itiraz etti.