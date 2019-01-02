O film gerçek oldu: Şaka amaçlı piyango paylaşımı sonrası hiç tanımadığı akrabaları çıktı

31 Aralık günü yapılan çekiliş sonrası 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi merak edilirken, Aydın’da yapılan bir paylaşım kenti hareketlendirdi. Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın Facebook’ta yaptığı "Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun" paylaşımı sonrası hiç tanımadığı kişiler kendisini ‘akraba’sı olarak aradı. Çetindoğan, söz konusu paylaşıma ilişkin olarak “Şaka amaçlıydı” dedi.

70 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul Üsküdar’da satılan bir bilete çıktı.

Çetindoğan’ın “Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun” şeklindeki paylaşımı sonrası telefonlar susmak bilmedi. Kimi hayırlı olsun diye aradı kimi Çetindoğan’ın hiç tanımadığı akrabası çıktı.

"Şaka amaçlı paylaştım"

Konuya ilişkin olarak Hürriyet'e konuşan Çetindoğan, yaptığı paylaşımın şaka amaçlı olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşım sonrası oluşan ilgiye kendisinin de şaşırdığını aktaran Çetindoğan, “O akşam eğlencedeydik. Çekiliş yapılmıştı o esnada. Ben de böyle bir şey paylaştım. İyi de oldu. Eğer büyük ikramiye gerçekten de bana çıksaydı, çocuklarımın ve kendimin güvencesini sağladıktan sonra kalan paranın tamamını hayır kurumlarına bağışlardım” dedi.

Milyarder

1986 yapımı, Kartal Tibet'in yönettiği komedi dram sinema filmi Milyarder, Çetindoğan'ın başına gelen benzer bir olayı anlatıyor. Türkiye'nin küçük ilçerinden biri olan Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olaylar sonrası Mesut'un çok sayıda akrabası ortaya çıkıyor.