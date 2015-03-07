O elbiseye bir de böyle bakın: Mavi ve siyahı görmek neden bu kadar zor?

'Bu elbise ne renk' tartışmasıyla rengi konusunda dünyayı “mavi siyah” ve “beyaz altın” olarak ikiye bölen elbise bu kez kadına şiddete dikkat çeken bir kampanyaya vasıta oldu.

“Bu elbise ne renk?” tartışması bütün dünyayı sardı, kimilerinin mavi – siyah, kimilerininse beyaz – altın renginde gördüğü elbise kısa sürede dünya çapına üne sahip oldu.

Elbise hakkındaki 'renk illüzyonu' tartışmaları sürerken, elbise Güney Afrika'da çarpıcı bir projeye konu oldu.

Güney Afrika'da sosyal bir proje olarak başlatılan kampanyada, sözk onusu elbise, vücudunda moruklar ve çürükler bulunan bir kadına giydirilerek, "aile içi şiddet" konusunda güçlü bir mesajın yer aldı bir sosyal mesajın yayılması için vasıta oldu.