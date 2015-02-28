Dünya bu elbisenin rengini tartışıyor

Tumblr'da paylaşılan bir elbise fotoğrafı, rengi yüzünden tüm dünyayı ikiye böldü. Fotoğraftaki ilginç durumu farkeden 21 yaşındaki Caitlin McNeill, Tumblr hesabından paylaşım yaparak tüm dünyada hızla yayılan o tartışmayı başlattı

Bu elbise beyaz-altın renkte mi, yoksa siyah-mavi mi?

Fotoğraf konusunda şaşırtıcı olan şey, bir grup insanın fotoğrafa bakar bakmaz “altın rengi-beyaz” görürken, diğer grubun ise “mavi-siyah” renk görmesi. Peki elbisenin rengi gerçekte hangisi?

Tüm dünya dün akşamdan beri bu elbisenin rengini konuşuyor. Bazısı “kör müsünüz, beyaz işte” derken, bazıları ise “abi elbise baya baya mavi, nasıl beyaz dersiniz?” diye cevap veriyor.

Bütün dünyada bir nevi “tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan” tartışması başlatan bu görüntü, ilk olarak Swiked adlı bir tumblr hesabında paylaşıldı. “Arkadaşlar lütfen bana yardım edin… Bu elbise altın-beyaz mı, yoksa siyah-mavi mi? ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz” yazan kullanıcının fotoğrafı altında tam anlamıyla dev bir tartışma başladı.

Akabinde olay tüm internette hızla yayıldı. Konu hakkında Mashable, CNN International, USA Today, Business Insider başta olmak üzere, pek çok haber sitesinde yorumlar yapıldı.

Tartışmaya ilginç bir şekilde ünlüler de katıldı. Taylor Swift’ten, Kim Kardashian’a oyuncu BJ Novak’tan Justin Bieber’a kadar pek çok kişi elbise tartışmasında taraf oldu.

‘Türkiye’de de hızla yayılıyor’

Olayın Türkiye’de yayılması ise, Ekşi Sözlük’te “renkleri anlaşılamayan elbise fotoğrafı” başlığının açılması sonrasında yaşandı. Şimdiden tam 24 sayfa entry girilen başlıkta en dikkat çeken açıklama ise, olayı “mavi hissizliği” denilen bir duruma bağlayan ‘corona borealis’ kullanıcısının yorumu. Entry’de şöyle deniliyor: “Özetle “mavi hissizliği” denen led/lcd ekranlarla hayatımıza girmiş bir göz zayıflığını ortaya çıkarmış fotoğraftır. Beyaz görenler tasarımla ve renklerle uğraşıyorlarsa, yazık. İnterneti sallayıp kavurmuş, çok kişinin beynini yakmış. Birbirinden ayrılan çiftlerin bile olduğu durumu yaratmıştır.”

Sonuç olarak, elbisenin rengine dair net bir sonuca ulaşılamadı ise de şu kadarı herkesin ortak fikri: Ortada bir göz yanılsaması, bir renk bozulması var. Fotoğrafın renklerini açtığınız zaman beyaz-altın, mevcut haliyle baktığınızda ise mavi-siyah görünüyor.

Saatlerdir bu konuya kafa yoran Buzzfeed ekibi tartışmayı sonlandırdı. Roman originals markasının ürettiği elbiselerin 4 rengi var. Ve hiçbirisi de beyaz-altın renkte değil.

SONUÇ: ELBİSE MAVİ-SİYAH RENKTE

‘Elbisenin beyaz-altın rengi olanı üretilebilir’

İngiliz tekstil markası Roman Originals ise, çok tartışılan elbisenin beyaz-altın rengi olanının üretilebileceğini, mavi olanın ise çoktan tükendiğini açıkladı. ingiltere’de her ürünün çok düşük fiyatlara satıldığı Kara Cuma’dan beri ilk kez böyle satış yaptıklarına dikkat çeken Roman Originals yetkilisi, durumu şaşkınlıkla takip ettiklerini belirtti.

Neden farklı görüyoruz?

Fotoğraftaki elbiseyi farklı renkte görülmesinin nedenleri arasında beynin renkleri algıladığı alandaki süreçler olduğu biliniyor. Ayrıca LED ekranlı çoğu alette ya da ekranda mavi ışığın çokca kullanılması ve mavi-körlüğü/hissizligi yaratması da bu farklılğı doğuruyor. Beyin farklı ışık koşullarında, objeleri farklı renkte algılayabiliyor.