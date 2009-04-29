T24 LogoT24 Logo
Magazin

O elbise açık artırmada!

Madonna'nın Material Girl'ün klibinde giydiği pembe elbise açık artırmaya çıkarıldı.

29 Nisan 2009 03:00

Madonna'nın Material Girl'ün klibinde giydiği pembe elbise açık artırmaya çıkarıldı. Elbisenin 150 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Madonna'nın 1985 yılında söylediği Material Girl adlı şarkısında maddiyata önem veren bir kızın öyküsü anlatılıyor. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen unutulmayan o klipte Madonna’nın giydiği pembe elbise şimdi açık artırmada.

Açık artırmayı düzenleyen şirketin CEO'su Ted Owen'a göre bu elbise bir dönemin simgesi: "Bu elbise artık kült olmuş bir video klipte giyildi. Klip Madonna'nın hayatında da bir dönüm noktasıydı. "

Madonna bu elbisenin içinde biraz da Marilyn Monroe'yu oynadı; hatta "Erkekler Sarışın Sever" filmindeki jest ve mimiklerini örnek aldı.

Şimdi pembe saten elbise yeni sahibini bekliyor. Uzmanlara göre elbisenin 150 bin dolara alıcı bulması sürpriz olmayacak.

Pembe elbiseyle birlikte Beatles'ın davulu, Jacksons Five'iın şarkı sözleri ve Elvis Presley'in gitarı da satışa sunulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24