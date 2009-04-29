O elbise açık artırmada!

Madonna'nın Material Girl'ün klibinde giydiği pembe elbise açık artırmaya çıkarıldı. Elbisenin 150 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.



Madonna'nın 1985 yılında söylediği Material Girl adlı şarkısında maddiyata önem veren bir kızın öyküsü anlatılıyor. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen unutulmayan o klipte Madonna’nın giydiği pembe elbise şimdi açık artırmada.



Açık artırmayı düzenleyen şirketin CEO'su Ted Owen'a göre bu elbise bir dönemin simgesi: "Bu elbise artık kült olmuş bir video klipte giyildi. Klip Madonna'nın hayatında da bir dönüm noktasıydı. "



Madonna bu elbisenin içinde biraz da Marilyn Monroe'yu oynadı; hatta "Erkekler Sarışın Sever" filmindeki jest ve mimiklerini örnek aldı.



Şimdi pembe saten elbise yeni sahibini bekliyor. Uzmanlara göre elbisenin 150 bin dolara alıcı bulması sürpriz olmayacak.



Pembe elbiseyle birlikte Beatles'ın davulu, Jacksons Five'iın şarkı sözleri ve Elvis Presley'in gitarı da satışa sunulacak.

