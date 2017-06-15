O domatesin adı "Eto'o"

Antalyaspor'da 38 gole imza atarak kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Samuel Eto'o'nun adı, yeni geliştirilen bir domatese verildi. Antalyalı bir tohum üreticisi, yeni ürettiği tohuma hayranı olduğu 36 yaşındaki Kamerunlu yıldızın adını verdi.

Türkiye'nin en büyük hibrit sebze tohumu ıslahçı ve üreticisi olan Yüksel Tohum, geliştirdikleri domates türüne Eto'o ismini verdi.

Yüksel Tohum'un yöneticilerinden Güray Yüksel, domatesin Antalya için önemli olduğunu söyledi. Yüksel, "Antalya Türkiye domates üretiminde lider. Şehrin ihracatında da ilk kalem domates" diye konuştu. 300'ün üzerinde hibrit çeşide sahip olduklarını ve bunları 72 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Yüksel, "Çeşit çok olunca isim belirlemek konusu da önemli oluyor. Bir isim havuzumuz var. Bazı ürünlere, deneme üretimi yapan çiftçilerin ismi veriliyor. Bazılarına da renk ve özelliklerine göre isim veriyoruz" dedi.