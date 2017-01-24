O diziler reytinglerde Survivor'u geride bıraktı

Reyting sıralamasında yeni sezona başladığı günden beri ilk sırada yer alan Survivor, dün "İçerde" ve "Kırgın Çiçekler"in gerisinde kaldı.
Birinci sırada Show TV'de yayınlanan "İçerde" dizisi yer alırken, "Kırgın Çiçekler" de ikinci sıradaki yerini korudu. Sezona başladığı günden beri reyting listesine birinci sıradan giren "Survivor" ise üçüncülüğe yerleşti.
Reyting sıralamasında dördüncü olan İçerde dizisini özetini, beşinci sırada Show Ana Haber takip etti. Reyting listesine sırasıyla, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, ATV Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Esra Erol’da girdi.
Reyting sıralaması şöyle:
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|1
|ICERDE
|SHOW TV
|2
|KIRGIN CICEKLER
|ATV
|3
|SURVIVOR
|TV8
|4
|ICERDE (OZET)
|SHOW TV
|5
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|7
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|9
|KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)
|ATV
|10
|ESRA EROL’DA
|ATV
|11
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|12
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|13
|KIRGIN CICEKLER (OZET)
|ATV
|14
|SICAK GELISME
|KANAL D
|15
|SURVIVOR OZET
|TV8
|16
|PARAMPARCA
|STAR TV
|17
|AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER
|KANAL D
|18
|HAVA DURUMU
|ATV
|19
|ISYAN (Y.S)
|SHOW TV
|20
|HABER ONU
|SHOW TV