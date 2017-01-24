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Medya

O diziler reytinglerde Survivor'u geride bıraktı

Survivor, reyting listesinde üçüncü sırada yer aldı

24 Ocak 2017 17:31

Reyting sıralamasında yeni sezona başladığı günden beri ilk sırada yer alan Survivor, dün "İçerde" ve "Kırgın Çiçekler"in gerisinde kaldı. 

Birinci sırada Show TV'de yayınlanan "İçerde" dizisi yer alırken, "Kırgın Çiçekler" de ikinci sıradaki yerini korudu. Sezona başladığı günden beri reyting listesine birinci sıradan giren "Survivor" ise üçüncülüğe yerleşti. 

Reyting sıralamasında dördüncü olan İçerde dizisini özetini, beşinci sırada Show Ana Haber takip etti. Reyting listesine sırasıyla, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, ATV Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Esra Erol’da girdi. 

Reyting sıralaması şöyle:

SIRA BAŞLIK KANAL ADI
1 ICERDE SHOW TV
2 KIRGIN CICEKLER ATV
3 SURVIVOR TV8
4 ICERDE (OZET) SHOW TV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV
10 ESRA EROL’DA ATV
11 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV
12 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV
13 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV
14 SICAK GELISME KANAL D
15 SURVIVOR OZET TV8
16 PARAMPARCA STAR TV
17 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D
18 HAVA DURUMU ATV
19 ISYAN (Y.S) SHOW TV
20 HABER ONU SHOW TV

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SurvivorreytingKırgın Çiçeklerİçerde

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