O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (2)

TANINMAK İÇİN SAKAL BIRAKMIŞ

Eskişehir\'deki bir alışveriş merkezinin önünde eşi eski hakim Sevda Güven (45) ile birlikte yakalanan eski istihbarat müdürü Zeki Güven\'in (48) tanınmamak için sakal bıraktığı belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde gözaltında tutulan Zeki Güven\'in CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıkları arasında olduğu, eski hakim olan eşi Sevda Güven\'in ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun sulh ceza hakimliğince terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirtildi.



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