'O dahi ve devrimci bir müzisyen'

T24 - Japonya'da yayımlanan "Sankei Express" gazetesi, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı "dahi ve devrimci bir müzisyen" olarak niteledi. Gazete, Say için "Doğu ile Batı'nın birleştiği ses" yorumunu yaptı.

Fazıl Say'ın 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında verdiği konseri izleyen Japon gazeteci Ryuichi Masabayashi, izlenimlerini "Sankei Express" gazetesi için yazdı.

Masabayashi, "Fazıl Say, klasik müzik dünyasında bir devrimci. Türkiye, tarih içinde çeşitli uygarlıkların geçtiği ve çeşitli kültürlerin karşılaştığı bir toprak. Bestecilik de yapan Fazıl Say, Batı klasik müziğine Doğu'nun ruhunu katıyor" ifadesini kullandı.

Yazıda, Fazıl Say'ın, "Doğu ve Batı'nın keşiştiği yer olan memleketim müziğimi çok etkiliyor. Bestelediğim keman konçertosu 'Haremde Binbir Gece' Osmanlı, 'Nirvana Yanıyor' Likya Uygarlığı döneminden. Keman sonatlarını ise Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olan folklor müziğinden esinlenerek besteledim" şeklindeki sözleri de alıntılandı.

Say'ın "olağanüstü çalma tekniği"nin de altını çizen Japon gazeteci, ünlü piyanistin halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerine büyük ilgi duyduğunu, hatta saz sesine yakın bulduğu için sık sık "prepared" çalma tekniğini kullandığını ve bu şekilde "Doğu'nun ruhunu anlatmaya çalıştığı"nı ifade etti.

Say'ın müziği vücuduyla anlattığını kaydeden Masabayashi, "Neşeli parçalarda sevimli yüz ifadesiyle mırıldanıyor, dramatik melodilerde ise, sağa sola sallanıyor" yorumunu yaptı.



Japonların Say hayranlığı

Fazıl Say'ın Japon kültürünü yakından tanıdığı aktarılan yazıda, Say'ın Japonya imajını motif olarak kullanarak bir orkestra veya piyano eseri bestelemek istediği belirtildi.

Japonya'da sık sık konserler veren ve adına festival düzenlenen Fazıl Say'ın, "Alla Turca Jazz ~ Tokyo Live!", "The Best Fazıl Say" ve "Fazıl Say & Patricia Kopachinskaja Super Duo!" isimli DVD ve CD'leri Avex-Classics etiketiyle Japonya'da piyasaya sürülmüştü.



Uluslararası Antalya Piyano Festivali

Ünlü piyanistin 2000 yılından bu yana Antalya Piyano Festivali'nin müzik direktörlüğünü yaptığını belirten Japon gazeteci, Say'ın "Müziğin iyileştirici bir gücü var. Bunu Antalya'da görmek beni sevindiriyor" sözlerini de aktardı.

Sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın üstlendiği 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 26 Kasım-16 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenmişti. Festival kapsamında, dünyaca ünlü yerli ve yabancı müzisyenler müzikseverlerle buluşmuş; halk konserleri ve workshoplar yapılmıştı. Özellikle Fazıl Say'ın dünyaca ünlü keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja ile Akdeniz Üniversitesi'nde verdiği halk konseri büyük ilgi çekmişti. Tıklım tıklım dolan salonda, izleyicilerin bir bölümü sahnede oturmuştu.