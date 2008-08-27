O da sünnet, bu da sünnet

İkisi de işadamı, ikisi de zengin. İkisi de oğlunu sünnet ettiriyor. Biri, oğlunun sünnet düğününde milyarlarca lira harcarken, diğeri oğluyla birlikte 100 yetimi de sünnet ettirmeye hazırlanıyor



İşte Türkiye’den iki sünnet manzarası:



STADYUM, HELİKOPTER KİRALADI



Bursa'da Kayapalı Arsa İnşaat ve Emlak Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dengiz, 11 yaşındaki oğlu Tahsin Dengiz için "3 gün 3 gece" süren bir sünnet düğünü düzenledi. Düğün için 5 bin davetiye dağıtan Dengiz, yerel bir gazeteye de tam sayfa ilan verdi.

Sünnet çocuğu Tahsin Dengiz, Hüner Coşkuner ve Mine Koşan'ın konser verdiği stadyuma içerisinde babası İsmail, annesi Pembe, ablaları Fahriye Densiz ile Beytiye Babule'nin bulunduğu kiralan helikopterle indi. Tahsin Dengiz’in, babasının şarkı söyleyen Hüner Coşkuner'e 10'ar YTL saçtığını görünce sahneye koşup, yere dökülen paraları alarak cebine koyması dikkat çekti.



Düğününde savaş uçağıyla gezecek!



Etli pilav, helva ve meyvenin ikram edildiği sünnet düğününe gelen 2 bin 500 kişiyle teker teker ilgilenen işadamı İsmail Dengiz, "Oğluma babamın adını verdim. Sünnet töreninin uzun yıllar konuşulması için stadyum ve helikopter kiraladım. Üç gün üç gece sürecek düğüne katılımın fazla olması için gazeteye ilan da verdim. Bizim için çok özel olan Tahsin'e tüm servetimi harcamaya hazırım" dedi.

Gazetecilerin, "Düğün töreni kaç YTL'ye mal oldu" surosuna, "Para hiç sorun değil" diyen baba Dengiz, oğlunu, düğününde savaş uçağıyla gezdireceğini söyledi.



ONUN ADRESİ KİMSESİZLER



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, oğlu için anlamlı bir sünnet düğünü yapmaya hazırlanıyor.

Tanrıverdi’nin seçtiği düğün mekânı ne 5 yıldızlı bir otel ne de lüks bir restoran. Tanrıverdi oğluna Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda düğün yapacak. Tanrıverdi bu kararında, kuruma daha önce yaptığı ziyaretin etkili olduğunu söyledi.

31 Ağustos Pazar günü yapılacak düğünde çocuk esirgeme kurumundan 100 çocuğun sünnetinin de yapılacağını belirten Tanrıverdi, düğünü burada yapmaktaki amaçlarının dikkati Çocuk Esirgeme Kurumu’na çekmek olduğunu anlattı.



Düğün günü çocuk esirgeme kurumu tam bir eğlence merkezi gibi dekore edilecek. 350 çocuğun birlikte eğlenebileceği bir ortam sağlamaya çalıştıklarını kaydeden İHKİB Başkanı Tanrıverdi, panayır tarzı bir tören olacağını belirtti.

Törende, çocuk oyun alanlarından animasyonlara, Bülent Serttaş ile İzel konserine kadar pek çok etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Tanrıverdi, programa Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun da katılacağını anlattı.

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, Şehyzayed Çocuk Yuvası, 0-12 yaş çocuklarının kaldığı bir devlet yuvası. Fiilen 422 çocuğun kaldığı yuvada, 740 çocuk kayıtlı bulunuyor.



Çiçek kabul edilmeyecek

Hikmet Tanrıverdi’nin oğlu Ömer Tanrıverdi ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan toplam 101 çocuğun sünnetinin yapılacağı günde, çiçek de kabul edilmeyecek. Tanrıverdi, bunun yerine arzu edenlerin Bahçelievler 0-12 yaş Gönüllü Anneler Derneği’nin hesabına bağış yapabileceklerini söyledi.

Organizasyonun açık alanda olacağı için davetlilerin düğüne günlük kıyafetleriyle katılabileceklerini ifade eden Tanrıverdi, ayrıca ailelerin davete çocuklarıyla birlikte gelebileceğini belirtti.







