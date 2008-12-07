O da çocuklarını yasa çıkmadan sigortalattı

"1 milyon 400 bin artist çocuk var inceliyoruz" diyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı'nın çocukları ile ilgili gerçek şaşırttı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu üst yönetimi Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile ilgili yapılan kayıt incelemesinde Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın çocuklarını sigortalı gösterdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bakan Çelik, konuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın 13 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu, emeklilik yaşını yükselten Sosyal Güvenlik Reformu’nun öncesinde sigortalattığı iddiasını doğruladı.



Konuyla ilgili CHP Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin soru önergesini yanıtlayan Bakan Çelik, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan önce Sosyal Güvenlik Kurumu üst yönetimi Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile ilgili yapılan kayıt incelemesinde, Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın çocuklarının sigortalı gösterildiği tespit edilmiş olup, konu ile ilgili açılan soruşturma devam etmektedir." dedi.



Kanunun yaş ile ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden önce sigortalı gösterilen çocuklara ait bildirimlerin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın incelendiğini kaydeden Bakan Çelik, çocuk sigortalı bildirimlerinin incelenmesinin de herhangi bir şekilde engellenmediğini belirtti.



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 2075 yılına kadar projeksiyonlar esas alınarak emeklilikte önemli değişiklikler içerdiğini ifade eden Çelik, “Sağlık sigortası alanında da tüm nüfusu içine alan Genel Sağlık Sigortası bu yasa ile getirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu bakımdan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ülkemizin geleceği açısından önemli bir reformdur. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmetleri herkese eşit, adil, şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yasa ve usullere uygun olmayan iş ve işlemler hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

