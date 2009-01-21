O cümleyi söyleyen biri sanat yapamaz

Her rolün etkisinde kalınır mı



Gerçek aktör böyle kaygılar taşımaz

Ünlü oyuncunun "Biz şanı, şöhreti, parayı ön planda tutan insanlar olmadık. Hatta düzenli bir hayat için, çarpık ilişkilerin yaşandığı 'Binbir Gece', 'Aşk-ı Memnu' gibi dizilerde oynamayı bile reddettim" açıklamasına en sert tepki Oktay Kaynarca'dan geldi.Şu sıralar "Adanalı" dizisi ile izleyici karşısında olan Oktay Kaynarca, olay yaratan o cümleyi Mehmet Aslantuğ'un söylemiş olacağına ihtimal vermediğini belirtti: "Ben Mehmet Aslantuğ'u tanırım, eminim ki kendisi tam olarak bu ifadeleri kullanmamıştır. Çünkü o cümleleri söyleyen biri sadece oyunculuk değil, hiçbir sanat yapılamaz. Eğer bugüne kadar oynadığımız bütün rollerin etkisi altında kalsaydık, biz oyuncuları hiçbir doktor tedavi edemezdi! Rolümüzün etkisi altındayken evimize dönsek, hayatımızın sonuna kadar ne yapacağımızı bilmeyen insanlar olarak yaşar gideriz. Tekrar ediyorum; eminim ki bu sözler Mehmet'e ait değildir ya da mutlaka bir açıklaması vardır."Mehmet Aslantuğ'un "çarpık ilişkiler yaşanan diziler"e örnek gösterdiği "Aşk-ı Memnu"nun başrol oyuncusu Selçuk Yöntem, gerçek aktörlerin böylesi kaygılar yaşamaması gerektiğini söyledi: "Çarpık ilişki olayını bir kenara bırakalım; öncelikle bu tür ilişkilerin konu alındığı dizilerin oyuncuların özel hayatını etkilemesi ne kadar mümkün, onu düşünelim. Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Ben gerçek bir aktörün böyle kaygılar taşımayacağını düşünüyorum. Aktörler, üstlendikleri roller ile özel hayatlarını ayrı tutmak zorundadırlar."Budur söylediğimMehmet Aslantuğ, uzun yıllardır görüştüğü arkadaşlarının kendisini tanıyamamasına hayret ettiğini belirterek, boşanma iddialarıyla gündeme gelen dizi polemiği hakkında şunları söyledi:"Hayret!... Gerçekten hayret! Bir aktör böyle düşünebilir mi? Bunu söyleyebilir mi? Buna inanabilir mi? Cengiz Semercioğlu yazmış, bana sorma ihtiyacı bile duymadan. "Aslantuğ'un çarpıklık anlayışı" diye... Sorsana arkadaş!..." Gerçekten bu yazıldığı gibi mi düşünüyorsun? Çünkü matrak bir durum, eğer öyleyse niye aktörlük yaptığını merak ediyorum?" desene?... Alsana birinci elden gerçek ifadeyi!: Yapmıyorlar! Ne manidar değil mi?Söylediğim aynen şudur: "Dört yıldır, gelen teklifleri aktörel kaygılarla (Dikkat!... Kişisel değil) reddeden, dolayısıyla para kazanıp, popülaritesini arttırma telaşına bile düşmemiş biri olarak şikayetim var!... Özel hayatımızı Brezilya dizilerine çevirdiler!... Ne haber olma niyetimiz var, ne de böyle bir yarışımız."Budur söylediğim!..Senaryoların, halkın nabzını diri tutuyor diye entrikalarla bezenmesine, sahici, samimi öykülerin göz ardı edilmesine muhalif olmanın bu durumla ne alakası var!... O zaman 'Yemekteyiz' ya da benzeri programlardan da hiç şikayet etmesinler!... Onlar da aynı duygulara yaslanmıyorlar mı? Bu halkı, birbirine çemkiren, kinayeli sözlerle konuşup duran bir sürü karakterin ve öykünün ipoteği altına alan oportünist niyetlere karşı durmaya çalışmanın; özel hayatla ne alakası var!... Böylesine peşin hükümlü, art niyetli yorumlarla paralize edeceklerini mi sanıyorlar!... Gölge etmesinler, başka ihsan istemez. Kimsenin, ne parasında, ne işinde ne de şöhretinde gözümüz var!"