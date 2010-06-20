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Politika

'O çocukların kanı hepimizin elinde'

BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, "Bu acılardan hepimiz sorumluyuz, hiç kimse sorumluluktan kaçamaz” dedi.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 11 askerin şehit olduğu ve 16 askerin yaralandığı PKK saldırısını “Yeniden sözün bittiği yerdeyiz, kelimelerin anlamsız olduğu bir sürece başladık. Bu acılardan hepimiz sorumluyuz, hiç kimse sorumluluktan kaçamaz” diye değerlendirdi

Yıldız, “Bu yaşanan acılardan hepimiz sorumluyuz, TBMM sorumlu, hükümet sorumlu, Türkiye’yi yönetenler sorumlu. Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz. O çocukların kanında hepimizin eli var. Yeniden başlayan bu şiddetten, savaştan hepimiz sorumluyuz” diye konuştu.

Yıldız, artık herkesin sorumluluğunun gereğini yapması gerektiğini, daha çok insan yitirilmeden, daha fazla bedel ödemeden, çağdaş dünya sorunlarını nasıl çözüyorsa Türkiye’nin de aynı yöntemleri izlemesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

“Türkiye’yi yönetenlerin çocukları sırça köşklerde yaşıyor, askerliklerini deniz kenarında yapıyor ama halkın çocukları canını yitiriyor. Siyasiler de bu çocukların cenazelerine gidip timsah gözyaşı döküyor. Göstermelik cenaze merasimlerinden bıktk artık. Acılarını içten duysalardı bu sorunu çözerlerdi.”

Açılımın bittiğine yönelik tartışmaları hatırlatan Yıldız, “Açtık kapattık meselesiyle olmuyor. AB ülkeleri bu sorunları nasıl çözmüşse, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, o yöntemler kullanılarak bu sorun çözülür. Kimse kendi makam mevkisini hesaba katmasın, bu önemli bir mesele. Başbakan ‘bedeli ne olursa olsun’ dedi ama gereğini yapmadı. Silbaştan yaparsan da 1990’lara döneriz.” dedi.



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