'O çocuk Carlos'tan olabilir'

Josefa Güiza, Nuria’nın oğlundan olduğunu söylediği ve daha sonra kaybettiği ilk çocuğun Roberto Carlos’tan olabileceğini de ileri sürerek, "Nuria ilk hamile kaldığında oğlumla konuştum. Bana dört aydır hiçbir kadınla beraber olmadığını söyledi" dedi.



Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe’nin suskun golcüsü Daniel Güiza ile Nuria Bermudez arasında biten aşk konusunda İspanyol futbolcunun annesi Josefa Guiza’nın sansasyonel açıklamaları bitmiyor. Güiza’nın kısaca ‘Pepi’ olarak tanınan annesi, hakkında, "hırsız, yalancı, boynunu keseceğim" dediği Bermudez’in Roberto Carlos ile gizli aşk yaşadığı imasında bulundu.



Güiza’nın annesi, Nuria’nın Güiza’dan olduğunu söylediği ve daha sonra kaybettiği ilk çocuğun Roberto Carlos’tan olabileceğini de ileri sürdü. Pepi, "Nuria ilk hamile kaldığında oğlumla konuştum. Bana dört aydır hiçbir kadınla beraber olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.



Carlos 12 yıllık arkadaşım



Bu iddiaya cevap veren Nuria Bermudez ise "Çok saçma. Roberto’yu İstanbul’da sadece birkaç kez gördüm. Yanında hep sevgilisi vardı. Roberto Carlos 12 yıllık arkadaşım. Eskiden Noel’leri Roberto’nun evinde çocukları ile beraber geçirirdik" diye konuştu.



Öte yandan, İspanya’daki paparazzi programlarının tanınmış ismi Maria Patino, Nuria Bermudez’in 2003-2004 yıllarında Real Madrid formasını giyen futbolcuların yarısıyla çok yakın ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Bu tarihlerde sekiz yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Alexandra’dan ayrılan Roberto Carlos’un da, bir seyahat sırasında Nuria Bermudez ile tanışıp yakın ilişki kurduğu biliniyor.



