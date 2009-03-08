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Politika

O çiftçiye tedbiren gözaltı

AKP’nin bugünkü Mersin mitingi öncesi, Başbakan Erdoğan'ın 2006 da ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi eylem yapma ihtimaline karşı gözaltına alındı.

08 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Şubat 2006’daki Mersin gezisinde ‘Çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?’ diye bağıran, Erdoğan’ın da ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi 47 yaşındaki Mustafa Kemal Öncel, bugünkü AKP mitingi öncesi gözaltına alındı.

Başbakan’ın bugün Mersin’e gelişi öncesinde, Öncel’in Mezitli İlçesi’nde bulunan evi gece polis gözetiminde tutuldu. Bir polis ekibi, sabah saatlerinde de Öncel'i gözaltına aldı.

Öncel’in, Başbakanın mitingi ve genel programı sırasında eylem yapması olasılığına karşı önlem olarak gözaltına alındığı tahmin edilirken, daha önce de benzer uygulama nedeniyle, ‘Gözaltı değil, ifadesi alınmak üzere’ açıklaması yapılmıştı.

Mersinli çiftçi M. Kemal Öncel, Başbakan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat ederken, 4’ü Başbakan, biri AKP eski Mersin Milletvekili Mustafa Eyceoğlu, 3’ü hakim ve savcılara hakaret, biri Ankara Cumhuriyet Savcısı Haluk Aldoğan’ın açtığı manevi tazminat olmak üzere 9 davanın 3’ünden toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı, diğer 6 dava ise sürüyor.

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