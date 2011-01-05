O çiftçinin 'ana'sı yaşamını yitirdi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında Mersin ziyareti sırasında "Ananı da al git" diye çıkıştığı Mustafa Kemal Öncel'in annesi 76 yaşındaki Ümmü Öncel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.





Başbakan Erdoğan'ın 11 Şubat 2006 tarihindeki Mersin gezisinde,"Çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?'' diye bağırması üzerine, Erdoğan'ın "Ananı da al git" karşılığını verdiği çiftçi 47 yaşındaki Mustafa Kemal Öncel'in annesi Ümmü Öncel yaşamını yitirdi.







Kalp rahatsızlığı nedeniyle 16 gün önce kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 03.00 sıralarında yaşam savaşını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Öncel, bugün Kuyruk Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



'Lan terbiyesizlik yapma'



Mersin ziyareti sırasında kendisine, Başbakan Erdoğan ile "Çiftçinin hali ne olacak? Hangi yüzle geliyor buraya" diye bağırınca yanına çağırdığı Mustafa Kemal Öncel arasında şu konuşma geçmişti:

Başbakan: Böyle bağırılmaz ki, terbiyesizlik yapma.

Kemal Öncel: Terbiyesizlik yapmıyorum. Lütfen bana hakaret etmeyin.

Başbakan: Artistlik yapma.

Kemal Öncel: Artistlik yapmıyorum, ben sanatçı değilim.

Başbakan: İyi bir sanatçısın.

Kemal Öncel: Tarım bakanımızın Anayasa'yı ihlal ettiğini biliyor musunuz?

Başbakan: Lan terbiyesizlik yapma.

Kemal Öncel: Lan mı?

Başbakan: Evet.

Kemal Öncel: Lan mı? Canın sağ olsun.

Başbakan: Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın?

Kemal Öncel: Ne zaman?

Başbakan: Şimdi.

Kemal Öncel: Benim mahsulüm öldükten sonra mı? 2 senedir anamız ağlıyor.

Başbakan: Hadi ananı al git buradan.



Tedbir amacıyla gözaltına alınmıştı

Başbakan Erdoğan'ın seçim çalışmaları için Mersin'e gittiği 1 Temmuz 2007 tarihinde eylem yapması olasılığına karşı Mustafa Kemal Öncel önlem olarak gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer ise konuyla ilgili olarak, "Gözaltına alınmadı, misafir edildi. Kendisine çay servisi de yapıldı" demişti.

Benzer bir uygulama 8 Mart 2010 tarihindeki AK Parti mitingi öncesi de yapılmış, Öncel gözaltına alınmıştı.



Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı telefonu

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sabaha karşı annesini kaybeden Mersinli Çiftçi Kemal Öncel'e başsağlığı dilediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun Öncel'i telefonla aradığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anneniz Ümmü Hanım'ın 16 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını ve sabaha karşı hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. En değerli varlığınızı kaybettiniz, ne söylesek büyük acınızı hafifletmez ama başta aileniz, yakınlarınız ve Mersinli çiftçiler olmak üzere hepimiz biliyoruz ki siz evlat olarak her şeyi yaptınız. Bu nedenle anneniz Ümmü Hanım'a Allah'tan rahmet, başta siz olmak üzere ailenize, yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum."



Kılıçdaroğlu elini öpmüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Kasım Referandum öncesi de Mustafa Kemal Öncel'in annesini ziyaret edip elini öpmüştü. Kılıçdaroğlu, 27 Kasım tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Öncel'in annesi Ümmü Öncel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

