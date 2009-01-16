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Yaşam

O bir daktilo ressamı

İngiliz sanatçı Keira Rathbone, eline ne fırça ne de kalem alıyor. O bir daktilo ressamı.

16 Ocak 2009 02:00

İngiliz sanatçı Keira Rathbone, eline ne fırça ne de kalem alıyor. O bir daktilo ressamı. Daktilonun artık çoook eskide kaldığını düşünenlere inat, bu nostaljik yazı makinesiyle neler neler yapmıyor ki!

Çalışmaları ilk bakışta kara kalemi andırsa da yaklaştıkça bunların birer çizgi değil, harf olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak harfler kalemden çıkmıyor işte. Tüm marifet de burada başlıyor.Daktilo kullanımının zor olduğunu bilenlerdenseniz, bu makineyle resim yapmanın nasıl incelik isteyen bir iş ve hatta yetenek olduğunu da anlarsınız!

Keira'yı yere göğe sığdıramadık galiba! Ancak biz onun dokunduğu tuşlardan yarattığı resimleri çok sevdik. Binlerce ama binlerce defa bastığı tuşlarla resmettiği portreler, mekanlar, soyut resimlerle harflerden sadece metinler değil, resimler de çıkabileceğini gösteriyor.

Onun büyülü daktilosunda nice ünlü yüzler de yerini alıyor. Hollywood yıldızlarından Nicole Kidman, Tom Hanks veya model Kate Moss daktilo ressamının çalışmaları arasında en göze çarpanlardan.

Resimlerini İngiltere'de Southbourne'deki Grove Stüdyoları'nda sergileyen sanatçının harfler dünyasına yolculuk, resim sanatının bambaşka bir penceresinden bakmayı sağlıyor.

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