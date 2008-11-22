O benim sevgilim

Saadet Işıl Aksoy, sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile Özgü Namal'ın birlikte fotoğraflanmasına açıklık getirdi.



Kalpsiz Adam" dizisinin oyuncusu Saadet Işıl Aksoy, sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile Özgü Namal'ın birlikte fotoğraflanmasından sonra çıkan iddialara yanıt verdi.



Kelebek'in haberine göre, Kocaoğlu ile Namal'ın arkadaş olduğunu söyleyen Aksoy, "O gece dışarı çıkacaklarından haberim vardı. Benim de çekimlerim ve yoğunluğum yüzünden katılamadığım bir akşamdı. Ama onlar da kalabalık bir gruptu zaten. Zaten Özgü ve Rıza ortak bir oyunda yer alacaklar ve onun üzerine çalşıyorlardı" dedi.

