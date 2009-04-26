O benim elimi tuttu

31. Uluslararası TRT Çocuk Şenliği'nin gala gecesinde sahneye çıkan Hadise ile programda kendisine sarılan sunucu Didem Tolunay arasındaki 'samimiyet' tartışmalarına Tolunay'dan cevap geldi.



Sunucu Didem Tolunay dün konuyla ilgili yayınlanan haberler üzerine konuştu. Tolunay "Hadise'yi rahatsız edecek bir temasta bulunmadım. Bu yoruma sadece gülüyorum. Hadise'nin elimi ittiğini de hissetmedim" dedi.



Hadise'nin kendisini güvende ve rahat hissetmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Didem Tolunay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yere atılan çiçeklerden dolayı zemin kaygandı ve düşmemek için kendisi benim elimi tuttu. Ben kimsenin zorla elini tutmam."

