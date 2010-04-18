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'O bebeği bekliyorum, zaten çok istiyordum'

Cemil İpekçi, sevgilisi Bekir Coşar'ın eski eşinin hamileliği için, "Ne güzel! Bebeği ben alırım. Zaten çocuk yetiştirmek istiyordum. O bebeği bekliyorum" dedi.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Bekir Coşar’ı öperken yakalanan Cemil İpekçi,Coşar'ın eşinin 8 aylık hamile olduğunu ve daha önce Bekir Coşar'ın kendisini Pınar hanım ile aldattığını şimdi ise Pınar hanımın  aldatıldığını söyledi. Doğacak olan bebeğe kendisinin bakabileceğini  de belirtti.

Cemil İpekçi ile ‘sevgilim’ diye ilan ettiği Bekir Coşar 3.5 yıllık birlikteliğin ardından 2 yıl önce ayrılmıştı.

Bekir Coşar, Pınar adlı bir genç kıza aşık olup evlenmişti.

Pınar Coşar 8 aylık hamile. Cemil İpekçi ile Bekir Coşar da yeniden birlikte.

‘Bizden Kaçmaz’ kamerasına Bekir Coşar’ı öperken yakalanan Cemil İpekçi şunları söyledi: Bekir beni Pınar ile aldatmıştı.

Şimdi Pınar’ı benimle aldatıyor. Aldatılan bu kez ben olmadığım için rahatım. Bekir bütün gün benimle birlikte. Akşam olunca hamile karısının yanına gidiyor. Kadın onu boşamakla, bebeği bırakıp kaçmakla tehdit etmiş. Ne güzel! Bebeği ben alırım. Zaten çocuk yetiştirmek istiyordum. O bebeği bekliyorum.


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