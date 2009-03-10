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Kültür-Sanat

'O Barışın Geliniydi' sergisi

İzmir Konak Belediyesi, Pippa Bacca'nın anısına, ''O Barışın Geliniydi'' adlı uluslararası karma sergi düzenledi.

10 Mart 2009 02:00

İzmir Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Pippa Bacca'nın anısına, ''O Barışın Geliniydi'' adlı uluslararası karma sergi düzenledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi yakınlarında, tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen İtalyan sanatçı Bacca'nın anısına, Güzelyalı Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Yabancı 7 sanatçı ile birlikte toplam 26 sanatçının katıldığı sergi, 30 Mart'a kadar gezilebilecek.

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