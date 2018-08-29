O bankada robotlar işbaşı yaptı!

Bankalarda dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ederken, son olarak katılım bankası Albaraka Türk, Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasını başlattığını açıkladı. Banka, dijitalleşmeye yaptığı yatırımların bir yansıması olarak uygulamaya geçen Robotik Süreç Otomasyonu yeni bir bilgisayar yazılımı ve tıpkı bir insan gibi çalışıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.

Ayda 600 saatten fazla tasarruf

Teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve müşterilerine en kaliteli hizmeti verdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, “Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasıyla bankacılık işlemlerine hız kattık ve sektörde yeni bir devrin açılmasına imkân sağladık. Söz konusu uygulama ile artık tüm işlemlerimiz daha hızlı gerçekleşiyor ve müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde çalışanlarımız katma değeri yüksek işlere daha çok zaman ayırabilecek” dedi. Şu anda POC aşamasında yaptıkları analizlere göre tek bir robotun aylık olarak en az 15 bin TL’lik tasarruf sağladığını, yatırıma geri dönüş oranının yüzde 1200’den fazla olduğunun gözlendiğini kaydeden Çetin, “Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.