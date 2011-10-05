-O babayiğit Bursa'dan çıkacak BURSA (A.A) - 05.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Geçenlerde Sayın Başbakanımız; 'Türkiye'de otomobil yapacak bir babayiğit arıyorum' dedi. Ben bu babayiğidin Bursa'dan çıkacağına inanıyorum'' dedi. Bu yıl ilk kez Doğa Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı Makine Mühendisliği ve Kimya bölümlerine öğrenci kabul eden Bursa Teknik Üniversitesi, toplam 78 öğrencisiyle 2011-2012 akademik yılını, törenle açtı. Bakan Eroğlu, Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, eski bir teknik üniversiteli ve yıllarca İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) ders vermiş bir bir hoca olarak, Bursa Teknik Üniversitesinin akademik yıl açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye'nin büyük hedeflerinin bulunduğunu özellikle belirtmek istediğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti: ''Bizim de hükümet olarak gerçekten çok büyük hedeflerimiz var. Bildiğiniz üzere şu anda tanklarımızı yapıyoruz, ayrıca dünyada harp gemisi inşa eden 10 ülke arasına girdik. Geçen hafta Sayın Başbakanımız, bu gemilerden birisini kahraman Silahlı Kuvvetlerimize teslim etti ve denize indirildi. Uydumuzu uzaya fırlatacağız, helikopterlerimizi yapacağız inşallah. Bir de geçenlerde sayın Başbakanımız; 'Türkiye'de otomobil yapacak bir babayiğit arıyorum' dedi. Ben bu baba yiğidin Bursa'dan çıkacağına inanıyorum.' Eroğlu, hükümetin en önem verdiği konunun eğitim olduğuna dikkati çekerek, eğitimin 2002 yılında 7 milyar TL olan bütçesinin, şu anda 35 milyar TL'ye çıktığını, bunun gerçekten çok büyük bir artış olduğunu belirtti. ''Sosyal enfeksiyon'' Bakan Eroğlu, öğretim üyelerinin sadece ders anlatmak değil, özel sektör ve kamu kurumlarıyla irtibatı iyi kurması gerektiğini ifade ederek, öğrencilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Eroğlu, şunları söyledi: ''Bizim ailelerimiz genelde artık 'üniversite talebesi oldu' deyip yavrularını başıboş bırakıyor. Üniversitemizle birlikte sıkı bir işbirliğiyle onları hakikaten sosyal enfeksiyonlardan korumak da sizin önemli görevlerinizden biridir. Bunu da unutmayın. Sürekli işbirliği halinde olalım ve evlatlarımızı da bu enfeksiyonlardan koruyalım.''