'O asansör 20 gün önce de yere çakıldı!'

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü rezidans inşaatında çalışan işçi, "O asansör 20 gün önce de çakıldı" dedi.

Mecidiyeköy’deki rezidans inşaatının şantiyesinde hayatını kaybeden İsmail Sarıtaş'ın cenazesi Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. İsmail Sarıtaş'ın cenazesi yarın öğle saatlerinde burada yapılan törenden sonra Yenidoğan Mezarlığı’na defnedilecek.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Sarıtaş'ın eşi, yakınları ve arkadaşlarının cemevinde bekleyişleri sürüyor. Kazanın yaşandığı şantiyede 9 aydır iç dekorasyon uygulamacısı olarak çalıştığını söyleyen Hüseyin Yıldız asansörlerin sürekli arızalandığını iddia etti.

Hüseyin Yıldız, "Kim ne söylerse söylesin orada birebir yaşayan benim. Benim adım Hüseyin Yıldız. Daha önce o animak (yük asansörü) B4 dediğimiz yere çakıldı. İçinde birkaç kişi vardı. Alçaktan çakıldığı için içindeki arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Ama biz bunu dile getirdik. Bizim bu animakla çıkmamız pek doğru değil. Çünkü hergün aynı şey. Her gün arıza. Bir bakıyoruz bir gün biri arızalı, öbür gün diğeri arızalı. Şeflerimize söylüyoruz. Animak her gün arıza yapabilir mi diye. Bunu bizzat ben kendim dile getirdim. İlla birkaç kişinin ölmesi mi lazım önlem alınması için. Daha da İsmail Sarıtaşlar çok ölecek" dedi.

‘Kaza değil direk cinayet ’

İsmail Sarıtaş'ın kardeşi Ferit Sarıtaş'ta yaşananlara tepkiliydi. Ferit Sarıtaş yaşananları cinayet olarak niteledi. Tabip Odası'nın iki ay önce attığı tweete vurgu yaptı. Sarıtaş, "İki ay önceden mimarlar odasının yapmış olduğu açıklama var. Böyle bir şey göz önündeyken kazanın geleceği biliniyordu. Bu kaza değil bu direk cinayet" diye konuştu.