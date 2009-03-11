O artık Hierapolisli

Denizli'deki antik Hierapolis kentinde 37 yıldır yapılan kazıların başkanı İtalyan Ord. Prof. Francesco D'Andria, “Ben artık Hierapolis'liyim” dedi.



Denizli'ye 18 kilometre uzaklıkta bir tepede bulunan ve güney eteğinde Pamukkale travertenlerinin yer aldığı Hierapolis artik kentinin her santimetrekaresinde emeği bulunan D'Andria, kente ilk geldiğinde 30 yaşında olduğunu söyledi. Genç bir arkeolog olarak göreve başlamasının üzerinden 37 yıl geçtiğini, artık Hierapolis'i kendi memleketi gibi görmeye başladığını ifade eden D'Andria, “37 yıldır Hierapolis'i kazıyoruz. Çok önemli ve değerli buluntular ortaya çıktı. Yıllardır kazı ve restorasyon çalışması yapıyoruz. Hierapolis'e ilk kez 30 yaşında geldim. Şimdi 67 yaşındayım. Hala kazmaya devam edeceğiz. 2009 yılı kazı dönemine heyecanla hazırlanıyoruz. Tarihi gün ışığına çıkarmaya devam edeceğiz'' dedi.



İtalya'daki 7 üniversiteden 70 kişilik ekibin her yıl Hierapolis'e gelerek kazı çalışması yaptığını ifade eden Francesco D'Andria, bugüne kadar 30'dan fazla yapıyı toprak altından çıkardıklarını belirtti. Antik kentin büyük kısmının hala yeraltında olduğunu dile getiren D'Andria, bu yüzden çalışmalara ara verilmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi.



D'Andria, “Hierapolis, bütün dünyada tanınan çok ünlü bir antik kent. Özellikle travertenler turistlerin çok ilgisini çekiyor. İtalyan heyeti 50 yıldır burada çalışıyor. Ben 37 yıldır Pamukkale'deyim. Hierapolis gerçekten çok büyük bir kent. Geldiğimiz aşamada antik kentin sadece yüzde 30'luk kısmı tamamlandı. Yüzde 70'lik bölümü tamamlamak belki 100 yıl sürebilir. Ben kendimi buraya adadım. Hierapolisli oldum'' diye konuştu.



Hierapolis antik kenti arkeoloji literatüründe Kutsal Kent olarak adlandırılıyor. Bu da kentte birçok tapınak ve dinsel yapının varlığından kaynaklanıyor. Kentin kuruluşu hakkında bilgiler kısıtlı olmasına rağmen, Bergama Kralı II. Eumenes tarafından M.Ö II. yüzyıl başlarında kurulduğu ve adını Bergama'nın efsanevi kurucusu Telephos'un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera'dan aldığı biliniyor. Hierapolis, Roma imparatoru Neron dönemindeki (M.S 60) büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmeyi başardı. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent Neron dönemindeki depremde tamamen yıkılmış ve yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı büyük depremlerden sonra Hierapolis tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır. M.S 80 yıllarında Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Philip'in burada öldürülmesi kenti önemli bir Hıristiyanlık merkezi haline getirmiştir. Hierapolis, 12'nci yüzyılın sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir.

