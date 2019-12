O artık daha 'iri' bir yıldız! - FOTOGALERİ

Şarkıcılığı seçen Simpson Florida'da yeni çıkan kaseti Do You Know için düzenlediği bir konserde boy gösterdi ve o eski fiziğinden eser kalmadığı gözler önüne çıktı.28 yaşındaki Jessica Simpson Daisy Duke filmindeki mini şortuyla hafızalara kazınmıştı.