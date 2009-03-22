'O arabaları görünce panik olasım geliyor'

"Recep İvedik 2" filmiyle milyonların sevgisini kazanan Şahan Gökbakar, paparazzileri görünce kendini tuhaf hissettiğini söyledi.



Kanal D'de ekrana gelen Ömür Gedik'in sunduğu "Cinemania programına konuk olan Şahan Gökbakar, yeni filmiyle birlikte magazin basını ile ilgili soruları da yanıtladı. "Magazinle aram gayet iyi. Kendimi içine kattığım sürece, benim kontrolümde geliştiği sürece hayatımda bir problem görmüyorum.



Böyle bir camia var. Aslında çok da arada sıkışmış insanlar grubu" şeklinde konuşan Gökbakar, magazincilerin kullandığı araçları sokakta görünce ise korktuğunu belirtti.



Gökbakar, "Gece gündüz bekliyorlar bir yerlerde. Genelde iki kişi dolaşıyorlar ve aynı tip otomobillerle geziyorlar. O otomobilleri görünce böyle panik olasım geliyor. O kadar böyle yoğun çalışıyorlar ki, yaptıkları işe de emeklerine de saygı duyuyorum. Maksatsız, dürüst, net oldukları sürece hiçbir problem yok. Çünkü benim saklayacak veya gocunacak veya kaçıracak bir durumum yok" dedi.

