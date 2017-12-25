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Ekonomi

O alışveriş merkezi 269 milyon Euro'ya el değiştirdi

Kozyatağı Carrefour AVM, Gülaylar Group'a satıldı

25 Aralık 2017 21:55

Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan Aerium’a bağlı Bainbridge Holding’in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM’yi Gülaylar Group 269 milyon Euro bedelle satın aldı. Rekabet Kurumu, satış işlemine onay verdi.

127 dönüm alan üzerinde bulunan Kozyatağı Carrefour AVM’nin satışı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Rekabet Kurumu'nun onayı ile hisse devir işlemleri yapılacak.

Yeni sahibi City's A.Ş. olacak

Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi de gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu dev AVM'nin yeni sahibi City's Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olacak.

126 marka faaliyet gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metro ağı içindeki dev AVM’de 126 marka hizmet veriyor. Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’nin kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde.

Bin 600 kişi çalışıyor

100 yıla yakın geçmişi bulunan Gülaylar Group’un faaliyetleri üç ana sektörde yoğunlaşıyor. Bin 600 kişinin çalıştığı grubun, Türkiye’nin yanı sıra New York’ta da yatırımları bulunuyor.

 

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