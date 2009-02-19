O adamı seven kadın hayatını kaybetti

Türkiye'nin sustuğu o günlerde, Yassıada’da askeri mahkemenin huzuruna çıkmış ve Menderes için 'Ben o adamı sevdim' demişti.



Ünlü opera sanatçısı olmasına rağmen adı hep Adnan Menderes ile yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Ayhan Aydan bir süredir yaşadığı Çeşme´de 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.



1924 yılında doğan, Ankara Devlet Konservatuarı Opera bölümünden mezun olan Ayhan Aydan, Figaro´nun Düğünü operasındaki rolüyle adını duyurdu. 19 yaşında orkestra şefi Hasan Ferit Alnar'la evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak Ayhan Aydan’ın hayatı asıl 1949 yılında bir toplantıda Adnan Menderes ile tanışmasıyla değişti. Aydan 27 Mayıs darbesinin ardından Yassıada duruşmalarına çağırıldı.



Aydan mahkemede Adnan Menderes´den sahip olduğu bebeği öldürmekle suçlandı. Duruşmalarda aşkını doğrulayan ancak bebeği doğum sırasında kaybettiğini anlatan Aydan, o dönemdeki cesur duruşuyla dikkat çekti. Menderes´in asılmasından sonra zor yıllar geçiren Ayhan Aydan uzun süredir İzmir´in Çeşme ilçesinde dostlarının yardımıyla hayatını sürdürüyordu.



Uzun zamandır damar sertliği, solunum yetmezliği gibi sorunlar yaşayan Ayhan Aydan bugün öğle saatlerinde vefat etti.



Menderes'e aşkı



Hayatta tek isteğinin Adnan Menderes'ten bir çocuk dünyaya getirmek olduğunu hayatı boyunca dile getirmiş olan Aydan’ın bu isteği mahkeme tutanaklarına şu şekilde geçti;



"Adnan Menderes'i 1949'da tanıdım. Evli olmasına rağmen büyük bir aşkla sevdim. bütün emelim ondan bir çocuk sahibi olmaktı. Bunu başaramadım. Ancak hangi vicdansız ana, üzerine titrediği bebeğinin öldürülmesine razı olabilir?"



