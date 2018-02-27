 O-6 BAĞLANTI YOLUNDA FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI (2)

- Yaralılara yol ortasında müdahale edildi
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA
O-6 Bağlantı yolu Batışehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Karşı yöne geçtiği belirtilen minibüs, iki araca çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2\'si ağır 5 kişi yaralandı. Yolda yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durdu.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılara müdahale
-Kazaya karışan araçlar
-Detaylar