Nzonzi'nin transferi an meselesi

Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin yeni adresi Premier Lig oluyor. Fransız futbolcunun menajeri, West Ham ile görüşmek için Londra'ya gitti.



Fransız basınında çıkan habere göre Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Premier Lig ekibi West Ham'a transfer olmak üzere.

Bonservisi Roma'da bulunan tecrübeli futbolcu için gündeme diğer Premier Lig takımları Everton ve Sheffield United gelmiş ancak Nzonzi, bu iki takımı reddetmişti.

Nzonzi'nin kısa süre içinde West Ham ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor.