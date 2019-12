-NYT'DEN TÜRKİYE ANALİZİ NEW YORK (A.A) - 30.05.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle vizeleri kaldırarak ''Ortadoğu Ticaret Bölgesi''nin oluşumunu teşvik ederek ve popüler kültürünü bölgeye ihraç ederek bölgeyi yeniden bütünleştirmeye çalıştığı'' yorumunu yaptı. Gazetenin ''Türkiye, Araplar'ı Birleştirmeye Yardımcı Olabilir mi?'' başlıklı yorum yazısında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşlerine de yer verildi. Davutoğlu'nun Türkiye'nin bölgedeki vizyonuyla ilgili olarak tarihin normalleşmesinden söz ettiğini yazan haberde Davutoğlu'nun, ''Türkiye'nin hiçbir sınırı doğal değil, neredeyse tümü suni. Elbette bu sınırlara ulus-devletlerin sınırları olarak saygı duymalıyız ama aynı zamanda da doğal devamlılıklar olduğunu anlamalıyız. Bu yüzyıllardır bu şekilde olmuştur'' dediğini kaydetti. Gazete, Davutoğlu'nun bölgeye yönelik vizyonunu ''bölgedeki tarihi ve doğal çevrenin yeniden yaratılması'' olarak tanımladığını da belirtti. Türk milliyetçiliğinin Türkiye'nin bölgede rol oynamayı hakettiği anlayışını taşıdığını da yazan gazete, Türkler'in bunu emperyalizm olarak değil, bölgeyle barışçıl bir ortaklık olarak gördüklerini belirttiklerini de bildirdi. Haberde ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinden akademisyen Yusuf Yerkel''in ''Yaklaşık 100 yıldır suni sınırlar, suni kültürel ve dini sınırlarla bırbirimizden ayrıydık, şimdi Ürdün'e, Suriye'ye ve Lübnan'a vizeleri kaldırarak ulusal sınırları kaldırıyoruz. Türkiye 20. yüzyıldan beri uygulamada olan Ortadoğu'da geleneksel politika anlayışına meydan okuyor'' şeklindeki görüşüne de yer verildi. Bölgedeki son gelişmeler kapsamında da Türkiye'nin bütünleşmiş bölge vizyonuna sadık kaldığına işaret eden gazete, ''Türkiye, Suriye ve Irak'ı birbirine bağlayan demiryolu hattının geçen yıl yeniden açıldığını, Gaziantep ile Halep arasında hızlı trenin başlayacağını, Kuzey Irak'taki doğal kaynakların Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve Türkiye'den Orta Avrupa'ya giden boru hattını besleme açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında serbest ticaret alanının oluşturulmasına karar verildiğini'' yazdı. Haberde Türk popüler dizilerinin Arapça dublajla Arap ülkelerinde gösterildiğini ve dizilerin yıldızlarının posterlerinin Irak'ta onbinlerce sattığı da belirtildi. Türk iş adamlarının vizelerin kalkmasıyla genel olarak bölgeyle ticaretlerini son derece fazlalaştırdıklarını, hatta Suriye ile iş yapan bazı Türk işadamlarının bu ülkeyle ticaretlerini on kat artırdıklarını söylediklerini de yazan gazete, hafta sonlarında Suriyeliler'in Gaziantep'te otelleri doldurduğunu da bildirdi.