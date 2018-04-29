NYT: Türkiye ile silah anlaşması 'Türk korumaların dayağı' nedeniyle tehlikede

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türk büyükelçiliği binası çevresinde, korumaların protestoculara müdahalesi nedeniyle iki ülke arasındaki bir silah anlaşmasının riske girdiğini yazdı.

Gazete, olay sonrası ABD'nin başkentinde oluşan tepki nedeniyle 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşmasının geleceğinin belirsiz olduğunu duyurdu.

Haberde, anlaşmayı durdurabilecek hatta sonlandırabilecek derecede siyasi nüfuzu bulunan bazı üst düzey politikacıların devrede olduğu belirtildi.

Söz konusu ABD'li siyasilerin, kavgaya karışan korumalar hakkında işlem başlatılmasını istediği, Türkiye'nin ise korumaların olaydaki rolünü reddettiği ayrıntısı da haberde yer aldı.

New York Times, Orta Doğu'yu jeopolitik çıkarları doğrultusunda dengelemeye çalışan ABD Dışişleri'nin Türkiye ile yaşanan bu sorun karşısında adım atmakta güçlük çektiğini de yazdı.

Sig Sauer marka 1600 silahın, aracı kurum olan Makine Kimya Endüstrisi'ne satılacağı, sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunmasında kullanılmasının olası olduğu da haberde belirtiliyor.

Gazete, satışla ilgili yorum almak istediği ABD Dışişleri'nin açıklama yapmayı reddettiğini, Türk Büyükelçiliği yetkililerinin ve Sig Sauer temsilcilerinin de yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu.

Amerika'daki Silah İhracını Kontrol Yasası'na göre, tüm satışlar Dışişleri Bakanlığı onayıyla yapılıyor. Bakanlığın da "eğer bu satışlar belli bir meblağın üzerinde" ise Kongre ve Senato üyelerini bilgilendirmesi gerekiyor.

New York Times'ın ulaştığı belgeye göre, Bakanlık 15 Mayıs'ta bu bilgilendirmeyi gerçekleştirdi.

Ertesi gün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti ve Türk büyükelçiliği önündeki kavga yaşandı.

Gazete silahlı korumalar ile protestocular arasında yaşanan kavga sonrası üst düzey bir Demokrat siyasetçi olan Maryland Senatörü Ben Cardin'in satışla ilgili çekincelerini kaleme aldığı bir mektubu ABD Dışişleri'ne ilettiğini bildirdi.

New York Times, kavganın Washington çevrelerinde yarattığı sıkıntı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın, tartışmaları büyütmemek adına anlaşmayı dondurulabileceğini ve hatta iptal edebileceğini iddia etti.

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kavga konusunda "adım atma baskısı" altında olduğu ifadesi de yer aldı.

Gazete ayrıntılı bir şekilde video incelemesini yaptığı kavgaya çoğu koruma en az 24 kişinin katıldığını iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.