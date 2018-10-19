NYT: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden General Assiri'yi sorumlu tutabilir

Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey bir istihbarat yetkilisini sorumlu tutmaya hazırlandığını iddia etti. Gazeteye göre bu kişi, aynı zamanda Veliaht Prens'in üst düzey danışmanı da olan General Ahmed el Assiri.

New York Times haberini, adlarını açıklamadığı üç kaynağa dayandırdı. Gazete, bu kaynakların Suudi Arabistan'ın gündemdeki planlarından haberdar olduklarını yazdı.

Habere göre, Suudi Arabistan yetkililerinin, General Ahmed el Assiri'nin, Veliaht Prens'ten Kaşıkçı'nın ülkesinde sorgulanması yolunda talimat aldığını ancak bu talimatı yanlış anladığını ya da yetkisini aşarak Kaşıkçı'yı öldürdüğünü söylemeleri bekleniyor.

Arapça'nın yanı sıra akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca da konuşan Ahmed el Assiri, geçmişte Yemen'de Suudi Arabistan liderliğinde koalisyon güçlerinin sözcülüğünü de yapmıştı.

Mevcut istihbarat görevine geçen yıl atanan Ahmed el Assiri, New York Times'ın iddialarla ilgili sorularını yanıtlamadı.

'Damadı Kushner Trump'tan, Suudi Arabistan'a destek olmasını istiyor'

New York Times ise Ahmed el Assiri'nin suçlanmasının makul bir açıklama olarak görülebileceği ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik suçlamaların başka bir kişiye yönelmesini sağlayabileceği yorumunda bulundu.

Gazete, Amerikan istihbarat servislerinin ise giderek artan bir oranda, Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında Muhammed bin Selman'ın olduğundan emin olduklarını yazdı.

New York Times'a göre bununla birlikte, Ahmed el Assiri'nin adı Beyaz Saray'a yakın kişilere verildi ve aynı kişiler de son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Gazetenin haberinde şu satırlar da yer aldı:

"Trump'ın damadı ve Orta Doğu danışmanı Jared Kushner başkandan Suudi Arabistan'a destek olmasını istiyor...Kushner, Kaşıkçı'nın kaybolmasının yol açtığı infialin geçici olduğunu savunuyor. Bu noktada Lübnan Başbakanı'nın kaçırılmasını ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de düzenlediği hava saldırısı sonucu bir otobüsteki tüm çocuklarını ölmesini ve hatırlatıyor."

CNN: Kilit isim Suudi istihbarat yetkilisi Maher Abdulaziz Mutreb

Öte yandan, Amerikan CNN televizyonu ise Suudi istihbarat yetkilisi ve eski diplomat Maher Abdulaziz Mutreb'in, suikastla öldürülmüş görünen Cemal Kaşıkçı'ya yapılanlarda "önemli bir rol" oynadığını öne sürdü.

CNN, haberini Türkiye'de Kaşıkçı soruşturmasına hakim olduğunu belirttiği, adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı.

Geçmişte Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğinde Başkatip olarak görev yapan Albay Mutreb'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a çok yakın bir isim olduğu belirtildi.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana kayıp.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ediyor.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlıyor.